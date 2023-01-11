ضبط تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات الأجنبية والقطع الأثرية المقلدة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وعرض قطع أثرية مقلدة لبيعها والإتجار بها.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان لها، أنه استكمالا لجهود أجهزة وزارة الداخلية عقب ضبط شخصين وبحوزتهما مبالغ مالية أجنبية مقلدة وعملات محلية وأجنبية، وبمواجهتهما قررا بلقاء شخصين غير معلومين لديهما تعرفا عليهما عن طريق أحد الأشخاص لتغيير مبلغ مالي محلى مقابل مبلغ مالي أجنبي وحال إتمام عملية البيع بطريق «القاهرة – الإسماعيلية»، الصحراوي تم ضبطهما وتمكن الشخصين الآخرين من الهرب بالمبلغ المصري المُشار إليه.

تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن القائمين على ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، تخصص نشاطهم الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق عرض قطع فرعونية مقلدة بزعم أنها قطع أثرية خلافاً للحقيقة لبيعها لراغبي اقتنائها أو الإتجار بها، وكذا النصب على المواطنين عن طريق تقليد العملات الأجنبية والزعم ببيعها بسعر أقل من السعر الرسمي المُتداول بالبنوك.

ضبط المتهمين وتفتيش محل إقامتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن القاهرة والقليوبية ، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحال إقامتهم وبتفتيش فيلا مستأجرة لهم بمحافظة القاهرة عثُر بداخلها على جهاز «لاب توب- طابعة- كمية كبيرة من الأوراق في حجم المائة دولار أمريكي معدة للتزوير- بعض الأدوات المستخدمة في عمليات التقليد والتقطيع – 13 قطعة أثرية فرعونية مقلدة مختلفة الأشكال والأحجام - خطابات مزورة منسوبة للجهات الحكومية بالموافقة على العمل والتنقيب عن الآثار الفرعونية - 15 هاتف محمول ماركات مختلفة وكمية من شرائح هواتف الاتصالات»، وبفحص الهواتف المحمولة والأجهزة المضبوطة فنياً تبين احتوائها على دلائل تؤكد على نشاطهم الإجرامي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.