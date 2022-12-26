تفاصيل ضبط المتهم بالتنقيب عن الآثار في الغربية.. محام يوضح العقوبة

باشرت النيابة، التحقيقات في واقعة التنقيب عن الآثار بالغربية إذ قررت حبس المتهم 4 أيام لقيامه بالتنقيب غير المشروع عن الآثاروبحوزته قطعة حجرية يشتبه في أثريتها وتم اصطحابه لقسم الشرطة والتحفظ على المضبوطات وتشكيل لجنة من وزارة الآثار لمعاينة مكان الحفر، والتأكد من وجود آثار داخله أم لا.

تفاصيل الواقعة

بدأت احداث الواقعة أثناء تمكُن الإدارة العامة للبحث الجنائي بقطاع شرطة السياحة والآثار من ضبط أحد الأشخاص مقيم بسمنود له معلومات جنائية سابقة بالحفر خلسة بمسكنه بالاشتراك مع آخرين بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

قطعة حجارية لتحقيق ربح غير مشروع

وعقب تقنين الإجراءات تمّ ضبطه وتبين أنه مطلوب التنفيذ عليه في قضيتين، كما تم العثور على حفر دائري الشكل داخل المنزل بعمق 5 أمتار تقريباً وقطر 4 أمتار وضبط الأدوات المستخدمة في الحفر حبال وكشاف وقطعة حجارية يشتبه في أثريتها من ناتج أعمال الحفر وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة للتجارة بها للكسب غير المشروع عن طريق بيعها في الخارج فتحرر محضر بالواقعة وطالبت النيابة التحريات حول الواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه ضده.

العقوبة المتوقعة للمتهم

شرح الخبير القانوني سمير عبد العظيم المحامي بالنقض تفاصيل العقوبة المنتظرة للمتهم وهي التنقيب عن الآثار وفق قانون العقوبات المصري المعدل في عام 2020 بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة أقصاها 15 سنة وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه.

وأشار عبد العظيم في حديثه لـ«الوطن» إلى أن المادة 49 نصت على: «تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولى عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شئ منها، وأن الاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم».