ضبط «مستريح العقارات» بالإسكندرية بعد استيلائه على 7 ملايين جنيه

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد الأشخاص استولى على قرابة 7 ملايين جنيه من المواطنين بالإسكندرية بزعم توظيفها مقابل أرباح.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من 5 أشخاص باستيلاء المتهم على مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال العقارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تحريات المباحث

بإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاطاً احتياليا من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فيما بينهم، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت 6,8 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

القبض على المتهم

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.