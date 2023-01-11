ضبط شخصين بتهمة غسل 5 ملايين جنيه من حصيلة النصب على شركة أدوية

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصين بتهمة غسـل أموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي بلغت 5 ملايين جنيه.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسـل أموال حصيلة نشاطهما الإجرامي وذلك من خلال قيامهما بالتعاقد مع إحدى الشركات لتجارة الأدوية، ما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 5 ملايين جنيه، وامتناعهما عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذي مكنهما من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق تأسيس عدد من الشركات وشراء العقارات والسيارات وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بإيداعها بحسابات خاصة بهما ببعض البنوك، حيث ومتحصلات نشاطهما الإجرامي بـ 5 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.