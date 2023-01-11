البرلمان الأوروبي: أوروبا لا تخشى المشاكل الاقتصادية قدر التغيرات المناخية

قال عبدالغني العيادي، مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي، إن أوروبا مرت بأزمات عديدة كقارة عجوز، لكن لديها من الإمكانات المادية ما يكفي لتجاوز الأزمات، ولكن ليست أية أزمات يمكن تجاوزها، موضحا أن أوروبا لا تخيفها المشاكل الاقتصادية بل ما يخيفها التغيرات المناخية، وليس بمقدورها تجاوز هذه الأزمة، فالقارة تعمل منذ عقدين على الأقل على تفعيل برامج من أجل التزود بالطاقات المتجددة.

تحول سياست المانيا الطاقية بشكل كبير

وأضاف مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي خلال مداخلة بالفقرة الإخبارية بشاشة «القاهرة الإخبارية»، أن ألمانيا تحولت سياستها الطاقية بشكل كبير، وفرنسا كذلك تتبعها ودول أوروبا تسير على هذ الطريق، مستطردا أنه منذ كأس العالم تحولت السياسات الخارجية من سياسات التعنت والجبروت الأوروبي إلى طأطأة الرأس أمام المزودين بالغاز الطبيعي، ولا أظن أن أوروبا ستفشل أو ستكون في حالة ذعر استراتيجي على المستوى الطاقي، ولكن ستكون حتما في أزمة حقيقية.