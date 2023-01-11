خارجية الشيوخ تناقش اقتراح «التنسيقية» بتعميق التواصل مع المصريين بالخارج

عقدت اليوم لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشيوخ المصري برئاسة النائب حازم عمر جلسة لمناقشة الاقتراح البرلماني المقدم من النائب الدكتور محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ المصري عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تعميق التواصل بالمصريين بالخارج.

استعرض عمارة فلسفة المقترح البرلماني بأن المصريين بالخارج هم سفراء مصر في كافة البلدان بل ويعملون في مجالات عديدة رفعت من شأن مصر فوجب ربطهم بوطنهم من خلال قاعدة بيانات من خلال التشريح الوظيفي والجغرافي والعمري وتشكيل خريطة بشرية متعمقة للمصريين بالخارج لاستدامة التواصل وتنظيم برامج متخصصة تبادلية بين المصريين بالداخل والمصريين بالخارج سواء برامج ثقافية، علمية، توعوية، استثمارية، اقتصادية.

وأشار إلى ما تقوم به مصر من إنجازات وتطوير على كافة الأصعدة وذلك لتحقيق أقصى درجات العناية بالمصريين بالخارج وتعظيم مساهماتهم على الأصعدة المتعددة وذلك من خلال تطبيق علم التسويق السياسي والذي أوضح عمارة ارتكاز تلك المقترحات على التشريح التسويقي والمستهدف والتموضع STP.

وأقرت اللجنة برئاسة النائب المهندس حازم عمر بالموافقة المبدئية على تلك الاقتراح البرلماني ووافقت على دعوة الحكومة لعرض تلك المقترح ومدى اتساقه مع أليات الحكومة في تلك الملف الهام والاستماع إلى الحكومة وذلك للخروج بتوصيات الهدف منها تعميق التواصل وصياغة إستراتيجية شاملة تراعي حسن واستدامة التواصل.