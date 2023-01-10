في اليوم الثاني للمناقشات.. الشيوخ يوافق نهائياً على دراسة أبو هشيمة عن الشباب وسوق العمل غير الرسمي ورفعها للرئيس
كتب:
محمد أيمن سالم
05:27 م | الثلاثاء 10 يناير 2023
النائب أحمد أبوهشيمة
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس خلال جلسته المنعقدة اليوم على تقرير الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبوهشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة وسط إشادات من الحكومة واعضاء المجلس على ما تضمنته الدارسة من محاور وتوصيات تصب جميعها فى مصلحة اقتصاد الفرد والاقتصاد الوطنى.
وقد أوصت الدراسة بالعديد من المقترحات وآلية تنفيذها .. وفى نهاية الجلسة قدم رئيس المجلس الشكر للنائب أحمد أبو هشيمة على التقرير المتميز وتم رفع التقرير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.