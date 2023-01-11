التحالف الوطني ينظم معرضا لتوزيع الملابس على الطلاب غير القادرين بالمحلة

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بقيادة أحمد حمدي عبدالمتجلى بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، معرضا لتوزيع الملابس الجديدة على الطلاب الأيتام وغير القادرين بمدارس قرى الشعبية وكفر حجازي والجمهورية بمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، بواقع 400 طفل، و200 أسرة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرصًا على النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم، وفي إطار خطة الحماية الاجتماعية والتي يقوم بها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تخفيف العبء عن أسر الطلاب

وأكد أحمد حمدي عبدالمتجلى، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، أن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الطلاب الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة .

تنظيم معارض

وأفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، بأن تنظيم معارض الملابس الجديدة في المدارس على الطلاب الايتام وغير القادرين جاء استكمالا لما قدمته الجمعية ومنذ انطلاق عملها الخيري قبل أكثر من 20 عامًا حيث تضع الطفل اليتيم على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، والتى امتدت لنواحى وأنشطة خيرية متعددة وأثمرت بشكل كبير في مجال تحسين معيشة عدد كبير من الأسر الآولى بالرعاية والأكثر احتياجًا في محافظة الغربية، مؤكدا ان الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من مليون طفل يتيم على مستوى الجمهورية.