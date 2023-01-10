«اتحاد الجمعيات الأهلية»: التحالف الوطني التنموي يغطي كل ربوع مصر

قال المهندس إيهاب مدحت رئيس قطاع المعلومات بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن فكرة التحالف الوطني للعمل الأهلي، ترجع لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه 2022 عامًا المجتمع المدني في يناير الماضي، ليتم تأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مارس، ويضم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية مظلة العمل الأهلي في مصر ومعه مؤسسة حياة كريمة وبعض المؤسسات الكبرى على مستوى جمهورية مصر العربية.

انطلقت شرارة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يوم 13 مارس عام 2022، بالتزامن مع إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني، ليكون هذا التحالف خطوة فريدة من نوعها، توحد في إطاره كيانات ومؤسسات المجتمع المجني تحت مظلة تحالف واحد يعمل للتنمية وتقديم الحماية المجتمعية للأسر الأكثر احتياجًا.

التحالف الوطني الأهلي التنموي يضم 30 مؤسسة أهلية

وأضاف «مدحت»، في حوار على فضائية النيل للأخبار، أن التحالف بدأ بـ 24 مؤسسة والآن يضم نحو 30 مؤسسة للعمل الأهلي، لافتًا إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بمثابة مظلة حماية اجتماعية للفئات الفقيرة والمهمشة.

الجمعيات الأهلية تغطي ربوع مصر

وأضح رئيس قطاع المعلومات بالاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الحكومة تدعم التحالف ماليًا غير أنها غير مشاركة بوضع الخطة أو بالقرارات التي يتم اتخاذها من قبل التحالف، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الحكومة في هذا الإطار إيمانًا منها بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والتي تتنوع بين جمعيات تقديم الرعاية للفقراء والأولى بالرعاية والأيتام وجمعيات تقدم خدمات صحية وتعليمية، وجمعيات حقوقية كجمعيات حقوق المرأة والطفل وغيرها في كل ربوع مصر.