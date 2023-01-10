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«أطفال أصحاء» مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي لخدمة أبناء المصريين

كتب:

محمد أسامة رمضان
12:02 ص | الثلاثاء 10 يناير 2023
التحالف الوطني

التحالف الوطني

مؤسسة راعي مصر لتنمية المجتمع، تعمل على تنفيذ «أطفال أصحاء» بالتعاون مع شركاء الخير.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، 200 ألف طفل تستهدف مبادرة أطفال أصحاء فحصهم بالمجان، 10 محافظات سيتم فحص الأطفال الأكثر احتياجا فيها.

المبادرة تنفذ عبر قوافل طبية لمؤسسة راعي مصر المنتشرة في أغلب المحافظات.

4 تخصصات رئيسية تستهدف المبادرة الاطمئنان على الأطفال فيها.

كشف النظر يجري على الأطفال مع صرف نظارات نظر أو حفظ نظر للمحتاجين.

تجري المبادرة العمليات الجراحية، للأطفال المحتاجين بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.

تحويل الطفل المحتاج للمستشفيات المختلفة، لتقديم الخدمة حال الحاجة لعلاج إضافي.

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