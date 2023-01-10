بعد تكريمها في «التحالف الوطني».. شيرين عامر: بدأت العمل الخيري بجهد ذاتي

قالت الدكتورة شيرين عامر، بعد تكريمها في مؤتمر التحالف الوطني، إنها بدأت العمل الخيري تزامنا مع تسلمها عملها بمستشفى القصر العيني، حيث تعاونت مع مجموعة من الأطباء الجدد، بتوفير الأغطية لمرافقي المرضى في الشتاء، وحينها جمعوا المال فيما بينهم لشراء الأغطية.

شراء الأغطية لمرافقي المرضى

وأضافت عامر في حوار على القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية، أن دائرة الخير التي بدأت بشراء الأغطية أخذت في الاتساع بصورة كبيرة ومتسارعة، إذ أنه مع تزايد أعداد المرضى والمرافقين لهم بدأوا التفكير في البحث عن كمية أكبر من البطاطين أعقب ذلك البحث عن الموردين للحصول على تكلفة منخفضة، وما لبث أن وجدوا موردين ساهموا معهم في عمل الخير سواء بخفض التكلفة أو المساهمة المباشرة بعدد أكبر من البطاطين بدون تكلفة.

دائرة الخير اتسعت لتشمل المواد الغذائية والأدوية

وأكملت أن دائرة الخير اتسعت لتشمل المواد الغذائية خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك وقتها، وتم البدء بالمحال التجارية وصولًا للموردين أسوة بما حدث في الأغطية، لتشمل بعد ذلك انضمام العديد من الأفراد لدائرة الخير بعد أن كانت قاصرة على الأصدقاء لتشمل الأهل والمعارف والأساتذة، ويشمل الخير كافة التخصصات إضافة للكشوفات الطبية المجانية والقوافل الطبية وتوفير الأدوية بالمجان للمرضى.