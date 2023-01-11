كشف ملابسات تداول فيديو لفتاة أنقذت سيدة بعد سقوطها من شرفة بالغربية

كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا قيام إحدى الفتيات بمحاولة إنقاذ سيدة من السقوط من شرفة شقة سكنية بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية.

وبيّن الفحص أنه أثناء قيام إحدى السيدات، تعمل لدى أحد الأشخاص، بتنظيف مظلة الشرفة بالشقة محل عملها اختل توازنها، فقامت إحدى الفتيات التي تعمل معها بذات الشقة، بالإمساك بها وإنقاذها قبل سقوطها بمساعدة مالك الشقة، وبسؤالهما أقرا بما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.