الفنانة شهيرة تتعرض لإصابة في اليد بعد سقوطها على الأرض: دعواتكم

كشفت الفنانة المعتزلة شهيرة، عن تعرضها لإصابة في يدها قبل ساعات، إثر سقوطها على الأرض، مطالبة الجمهور بالدعاء لها لحين التماثل للشفاء.

الفنانة شهيرة تطلب الدعاء لها بالشفاء

ونشرت الفنانة شهيرة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة ليديها تُبرز حجم الإصابة بعد استخدام «جبيرة»، مُعلقة عليها «أنا وقعت من كام يوم علي أيدي وربنا ستر ربنا يكملها على خير».

أبرز الأعمال السينمائية للفنانة شهيرة

شهيرة من مواليد عام 1949، درست في المعهد العالي للفنون المسرحية، وقدمت عدد قليل من الأفلام على مدار الفترة التي عملت فيها في السينما وحتى اعتزالها الفن عام 1992، أبرزها «سؤال في الحب، شقة في وسط البلد، الجلسة سرية، وصمة عار».