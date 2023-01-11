ضبط 74 قطعة سلاح وتنفيذ 46 ألف حكم قضائي في يوم واحد

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (74 قطعة سلاح نارى بحوزة 51متهم) .. وذلك على النحو التالى: (3) بنادق آلية. (4) بنادق خرطوش. (2) طبنجة. (65) فرد محلى. (128) طلقة مختلفة الأعيرة (5) خزائن متنوعة. ورشة لتصنيع الأسلحة النارية. (161) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (46249) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (150) حكم جناية. (14294) حكم حبس جزئى. (2880) حكم حبس مستأنف. (21813) حكم غرامة. (7112) مخالفة.

348 قضية مواد مخدرة

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (348) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (386) متهم ضُبط خلالها الآتى : كمية من مخدر الحشيش وزنت (115,995 كيلو جرام). كمية من مخدر البانجو وزنت (53,750 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,878 كيلو جرام). كمية من مخدر الإستروكس وزنت (9,340 كيلو جرام). كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6,765 كيلو جرام). كمية من مخدر الشابو وزنت (4,795 كيلو جرام). كمية من مخدر الآيس وزنت (1,094كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت (437 جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (7 جرام). عدد (5326) قرص مخدر.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (3) تشكيلات عصابية ، ضموا (8) متهمين ، إرتكبوا (23) حادث متنوع. فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (13) متهمين. فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (218) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (21819) مخالفة مرورية متنوعة. فى مجال فحص السائقين: فحص (45) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (6) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.