شروط الحج 2023.. الأولوية لمن يؤدي الفريضة لأول مرة

وضعت وزارة الحج والعمرة السعودية، شروط الحج 2023ن للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، وأتاحت التسجيل المبكر لحجاج الداخل عبر موقع وزارة الحج السعودية وتطبيق «نسك».

وأوضحت السلطات السعودية، أن إتاحة التسجيل المبكر للحجاج الداخل وإعلان شروط الحج 2023، يأتي تسهيلا لإجراءات التقديم لأداء مناسك الحج لضيوف الرحمن.

شروط الحج 2023

وأعلنت المملكة، عن شروط الحج 2023، والتي جاءت كالتالي:

- هوية وطنية للمواطنين وهوية مقيم للمقيمين بالمملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة المقبل.

- ألا يقل عمر المتقدم للحج عن 12 عاما.

- منح أولوية التسجيل لمن يريدون أداء فريضة الحج لأول مرة.

- التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية.

- الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي قبل بدء القدوم للحج بـ10 أيام.

وطالبت وزارة الحج والعمرة السعودية، من ينوي الحج أن يقدم لأداء المناسك بنفسه على أن يلتزم بتسجيل بياناته بدقه، وتشمل باقات الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة 4 فئات تشمل الباقة الاقتصادية بـ3984 ريالا سعوديا، كما يشمل الحج دفع التكلفة على 3 دفعات.

خدمات منصة «نسك» وشروط الحج 2023

فى ذات السياق، استعرض جناح وزارة الحج والعمرة السعودية المشارك في معرض «إكسبو الحج» ، خدمات منصة «نسك»، وهي المنصة الرسمية التي تتيح لضيوف الرحمن التخطيط والحجز لمناسك العمرة والحج.

وتيسر المنصة لمستخدميها من جميع أنحاء العالم تنظيم وتخطيط جميع تفاصيل الزيارة، بدءً من التقدم بطلب الحصول على تأشيرة إلكترونية إلى حجز الفنادق والرحلات الجوية، إضافة إلى وجود عدد من الشركات المرخصة من قبل وزارة الحج والعمرة التي تقدم حزمة من الباقات المختلفة لضيوف الرحمن ، بهدف تطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسيـر إجراءات قدومهم من جميع أنحاء العالم، وذلك ضمن مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030.