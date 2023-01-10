كل ما تريد معرفته عن موسم الحج والعمرة 1444.. الباقة تبدأ من 4 آلاف ريال

أعلنت المملكة العربية السعودية موعد الحج النهائي لعام 2023، وإتاحة الحج للسيدات دون محرم مع إمكانية التقسيط، بجانب توضيح الأسعار وطرق التقديم.

الموعد النهائي للتقديم لموسح الحج والعمرة 1444

أشارت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان لها أمس الثلاثاء إلى أن الموعد النهائي للتقديم للحج سيكون في 25 يونيو 2023، في الوقت الذي أعلنت منذ بداية العام إمكانية الحج للسيدات لأول مرة دون محرم.

باقات الحج المختلفة لموسم الحج والعمرة 1444

وذكرت السعودية أن هناك 4 فئات للحج يمكن التقديم عليها على أن تكون الفئة الأولى تبدأ من 10.596- 11.841 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

أما الثانية فستكون بداية من 8.092- 8.458 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

وبالنسبة للثالثة الخاصة بأسعار الحج فستكون الأعلى وتبدأ من 13.150 ريال سعودي، وتشمل السكن والإعاشة في منى وعرفات ومزدلفة.

أما الباقة الرابعة فهي الأرخص، وتبدأ من 3.984، وتشمل السكن والإعاشة في مكة المكرمة وعرفات ومزدلفة.

طرق التقديم للحج لموسم الحج والعمرة 1444

تعمل السعودية على إتاحة التقديم إلى الحج عن طريقين، وهي تطبيق «نسك» للحج والعمرة، أما التقديم عبر موقع الحج والعمرة السعودي، على أن يكون الحد الأدنى لسن الحاج 12 سنة.