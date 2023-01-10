«س وج».. كل ما تريد معرفته عن خاصية الدفع بالتقسيط في موسم الحج 2023

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أنَّ الحجاج من داخل المملكة العربية السعودية المتقدمين لموسم الحج 1444هـ - 2023 م عبر موقع الوازرة السعودية أو تطبيق «نسك» الإلكتروني، بإمكانهم سداد قيمة باقة الحج كاملة أو على 3 دفعات، حتى 7/12/1444هـ أو حتى اكتمال عدد حجاج هذا العام، كما أن بإمكانهم سداد قيمة باقة الحج كاملة أو على 3 دفعات.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي أبرز الأسئلة عن نظام الدفع الجزئي «التقسيط» لـ موسم الحج 2023.

- ما هو نظام الدفعة الكاملة للحج موسم 2023؟

نظام الدفعة الكاملة، يصدر لك فاتورة واحدة فور إجراء الحجز، وتصبح حالة الحجز «مؤكد» في حال استكمال السداد.

- ما هي دفعات الدفع الجزئي «التقسيط» لموسم الحج 2023؟

تكون الدفعة الأولى 20%، يتم سدادها خلال 72 ساعة من تاريخ الحجز، أما الدفعة الثانية 40%، يتم سدادها حتى موعد أقصاه 7/7/1444هـ، والدفعة الثالثة 40%، يتم سدادها حتى موعد أقصاه 10/10/1444هـ.

وتصدر لكل دفعة فاتورة مستقلة، تصبح حالة الحجز «مؤكد» عند سداد الدفعات في وقتها، ويلغى الحجز عند عدم استكمال الدفعات.

- ما باقات الحج لموسم 1444هـ/2023م؟

توفر وزارة الحج 4 باقات متنوعة يمكنك الاختيار منها:

الباقة الأولى: تبدأ من 10.596 – 11.841 ريال سعودي، تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة.

الباقة الثانية: تبدأ من 8.092 – 8.458 ريال سعودي، تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة.

الباقة الثالثة: تبدأ من 13.150 ريال سعودي، تشمل السكن والإعاشة في منى، عرفات، مزدلفة.

الباقة الرابعة: تبدأ من 3.984 ريال سعودي، تشمل السكن والإعاشة بمكة المكرمة، عرفات، مزدلفة.

ويمكن من خلال موقع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية أو تطبيق نسك الإلكتروني، الاطلاع على كل تفاصيل السكن والإعاشة والنقل، عند اختيار الباقة المناسبة.