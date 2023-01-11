برعاية «المتحدة».. إطلاق مبادرة «إحياء المسرح المدرسي» بداية الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مبادرة إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية، تفاصيل الاشتراك بالمدارس في المبادرة التي طرحتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي المتحدة للخدمات الإعلامية.

المبادرة متاحة لجميع الطلاب

وأكدت مبادرة «إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية»، على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل وخطط المبادرة بداية من الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى ان المبادرة ستكون متاحة لجميع الطلاب في جميع المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

اكتشاف مواهب جديدة

وأضافت المبادرة، أن الهدف من المبادرة اكتشاف مواهب جديدة عن طريق المسرح المدرسي، وإعادة دور المسرح المدرسي وخلق جيل مثقف علمياً وفنياً وبث الروح الفنية وتنميتها والتغلب على المعوقات التي واجهت المسرح المدرسي، لافتة إلى أن مسرحة المناهج الدراسية وسيلة ناجحة وسريعة في توصيل المعلومة للتلاميذ وتساعدهم على المشاركة وتمنحهم ثقة بالنفس.

ودشن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مبادرة «إحياء المسرح المدرسي والفنون بالمدارس المصرية»، خلال العرض المسرحي «تقدر»، بالتعاون مع وزارة الثقافة ومجموعة قنوات مدرستنا والشريك الإعلامي المتحدة للخدمات الإعلامية، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من الفنانين والرياضيين والإعلاميين ورؤساء التحرير.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باكتشاف الموهوبين ورعايتهم، وتم تخصيص يوم كامل من كل أسبوع لممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية حتى يكتسب كل طالب الذوق العام واللياقة البدنية اللازمة ومنح الفرصة لاكتشاف الموهوبين ورعايتهم بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وخاصة وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة حتى يكون لدينا فنانين عظام ورياضيين قادرين على المنافسة العالم