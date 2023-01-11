«التعليم» تعلن ضوابط التقدم للإعارة الخارجية على الوظائف الإشرافية 2023/2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط التقدم للإعارات الخارجية على الوظائف الإشرافية للعام الدراسي المقبل 2023/2024، مشيرة إلى السماح بالتقدم للإعارة على الوظائف الإشرافية «التخصصية تعليم»، حتى سن 56 عاماً في أول أكتوبر من العام الذي يتقدم فيه للإعارة.

التقدم للإعارة الخارجية على الوظائف الاشرافية حتى سن 56 عاما

وأضافت وزارة التربية والتعليم، في خطاب رسمي، أنه يسمح لشاغلي الوظائف الإشرافية بالتقدم للإعارة للعمل بالتدريس من الفئات الآتية:

- القائمون بعمل وكلاء المدارس في جميع المراحل.

- القائمون بعمل مديرو المدارس بالحلقة الابتدائية من التعليم الأساسي ممن يقومون بالتدريس غير المتفرغين.

- القائمون بعمل مديرو المدارس المتفرغون مؤهل متوسط بالحلقة الابتدائية وهؤلاء يتقدمون على نوعياتهم كمعلمين في قوائم مستقلة.

شروط التقديم للإعارات على الوظائف الإشرافية

وحدت وزارة التربية والتعليم، شروط التقديم للإعارات على الوظائف الإشرافية للعام الدراسي المقبل وهي كالتالي:

ـ يكون السن أقل من 56 عاماً.

- رغبة المتقدم بالتدريس بطلب الإعارة وبطاقة التقدم ج في حالة عدم كتابة هذه الرغبة يدرج المتقدم ضمن الوظائف الإشرافية.

- يجوز إدراج القيادة الثانية أو نائب المدير بجدول أو وكيل بجدول ضمن الوظائف الإشرافية مع ملاحظة أنه لن ينظر في ترشيحهم إلا بعد الانتهاء من استنفاذ الترشيح من ناظر مشرف ووکیل مشرف.

- يُدمج مديرو المدارس الثانوية على اختلاف نوعياتهم في قائمة واحدة ويُدون امام كل منهم في القائمة نوع التعليم «عام - صناعي - تجاري - زراعي».

- من الوظائف الإشرافية «تعليم والعاملين بديوان عام الوزارة أو المديريات والإدارات التعليمية»، وترتب كل نوعية على حدة في قائمة واحدة طبقاً لتاريخ الاشتغال على اختلاف أماكن عملهم «شنون طلبة وامتحانات - تدريب - تخطيط ومتابعة علاقات عامة - إعارات خارجية - التعليم الخاص - الأمن - الإحصاء - التعليم الإعدادي الاتصال السياسي»، على أن يسجل أمام اسم كل منهم مكان عمله.