«التعليم» توضح آلية تصحيح امتحانات نصف العام للنقل وإعلان النتائج

وجهت المديريات التعليمية، تعليمات هامة، بشأن تصحيح امتحانات صفوف النقل وآلية إعلان النتائج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، مؤكدة على مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات، ووضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

التحقق من سلامة السؤال وتوزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة

وحددت المديريات التعليمية، تعليمات هامة تصحيح امتحانات صفوف النقل وإعلان النتائج للفصل الدراسي وهي كالتالي:

- ألا ينفرد مقدر واحد بتقدير مادة.

- أن يكتب محضر للتقدير عن طريق رئيس تقدير المادة ويوقع عليه بخط اليد.

- أن تكون عملية المراجعة فعلية وليست شكلية والمقدر والمراجع كلاهما في موقع المسئولية عن أي خطأ يرصد.

- التحقق من سلامة السؤال توزيع الدرجة طبقا لنموذج الإجابة والتأكد من تقدير جميع أجزاء إجابة الطالب عن السؤال.

- عدم انصراف أعضاء اللجان الفرعية، بكامل أعضائها إلا بعد الانتهاء من العمل وتسليم كافة كراسات الإجابة كاملة إلى لجنة النظام والمراقبة.

- يتم تفقيط الدرجة الكلية في اللغة الإنجليزية باللغة العربية.

- تفعيل التخصص في عملية التقدير ومدير المدرسة المسؤول الأول عن ذلك.

- مراعاة السرية التامة خلال عملية رصد الدرجات.

- وضع خطة زمنية لعملية التقدير تنتهي قبل المواعيد المحددة لإظهار النتيجة.

- ضرورة التأكد من أن نسبة 10% قد تم مراجعتها من قبل الموجهين وذلك قبل إعلان النتائج.

تعليمات بشأن إعلان نتائج امتحانات النقل

ووجهت تعليمات بشأن إعلان نتائج امتحانات النقل وهي، عدم استخراج أي نتائج قبل اعتمادها بشكل رسمي، وإعلان النتائج كما هي حتى ولو كانت منخفضة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين المستوى في الفصل الدراسي الثاني إتاحة النتيجة لأولياء الأمور وفق القرارات المنظمة.