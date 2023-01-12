«صورة وبصمة».. 5 خطوات للكشف عن هوية الجثث المجهولة في مشرحة زينهم

قال محمد صلاح، المحامي بالنقض، إنه توجد 5 خطوات للكشف عن هوية الجثث المجهولة التي يجرى العثورعليها، سواء كانت الوفاة طبيعية أم جنائية، لافتا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن النيابة العامة في مثل هذه الحالات تتخذ عده قرارات.

1- أخذ البصمات

تقرر النيابة العامة أخذ بصمات الجثة ومطابقتها بالبصمات المحفوظة لدى مصلحة الأمن العام للأشخاص الذين جرى اتهامهم في قضايا؛ إذ يتم إجراء «فيش وتشبيه» لهؤلاء المتهمين، ويجرى الاحتفاظ بالبصمات لدى المصلحة، وذلك ربما يكون صاحب الجثة المجهولة قد جرى اتهامه في قضية من قبل، وبذلك يتم التعرف عليه.

2- تصوير الجثة

تقرير النيابة العامة انتداب رجال الأدلة الجنائية لتصوير الجثة، وذلك لنشر الصور في المواقع الشرطية المختلفة، ربما يتم التعرف على صاحبها من قبل المترددين على تلك المقار.

3- فحص بلاغات التغيب

يتم فحص بلاغات التغيب في جميع أقسام الشرطة بالمحافظة التي عثر على الجثمان بها، ومحاولة البحث في تلك البلاغات عن أوصاف الجثة المجهولة.

4- تحليل البصمة الوراثية

ويعتبر تحليل البصمة الوراثية هو آخر إجراء تقررة النيابة العامة، وذلك لكي يجرى مطابقة تحليل البصمة الخاص بالجثة المجهولة مع تحليل البصمة الوراثية للشخص الذي تعرف على صاحب الجثة، ويشترط أن يكون بينهما صله قرابة من الدرجة الأولى.

5- التصريح بالدفن بمقابر الصدقة

وبعد مرور 3 أشهر من العثور على الجثة تأتي الخطوة الأخيرة وهي التصريح بالدفن في مقابر الصدقة الخاصة بمستشفيات جامعة القاهرة، الكائنة بمنطقة زينهم، مع الاعتبار بوضع زجاجة تدفن مع الجثة وبداخلها ورقة بها بيانات الجثة المجهولة، من حيث تحليل البصمة الوراثية وأوضاف الجثة ومكان العثور عليها، بالإضافة إلى رقم المحضر والنيابة المختصة، وذلك ربما بعد فترة يجرى التعرف عليها من خلال أي خطوة من الخطوات الأربع السابقة، فيتم العثور عليها بسهولة.