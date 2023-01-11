السبت المقبل.. فتاة بورسعيد المتهمة بقتل أمها أمام الجنايات

تواجه الفتاة نورهان خليل، ابنة سيدة بورسعيد المتهمة بقتل والدتها داليا الحوشي، 44 سنة، والدها وأشقائها، يوم السبت المقبل، خلال أولى جلسات محاكمتها أمام الجنايات بتهمة القتل العمد لوالدتها مع شريكها الطفل حسين.م، البالغ من العمر 14 سنة، والذي يحاكم أمام محكمة جنايات الطفل بذات التهمة، وصدر قرارًا بحقه من المحكمة بتأجيل جلسة محاكمته إلى يوم 15 يناير من الشهر الجاري.

مواجهة فتاة بورسعيد لوالدها وأشقائها

ومن المتوقع، أن يحضر والد ابنة سيدة بورسعيد أولى جلسات محاكمة ابنته وسوف تظهر المتهمة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء، وتكون المواجهة الأولى لها مع والدها وأشقائها وجهًا لوجه، بعد أن قتلت والدتها بمعاونة جارها الطفل الذي يتجاوز عمره 15 سنة.

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمة وجارها بيتا النية وعقدا العزم على قتلها بعصى خشبية مُثبت فيها مسامير، ومطرقة وماء مغلي وسكين وكأس زجاجيّة مكسورة، وحددا يومًا للجريمة، إذ مكنت المتهمة فيه شريكها من دخول البيت خلسة أثناء نوم والدتها المجني عليها، فظفرا بها وقتلاها.

خديعة فتاة بورسعيد

وبحسب اعتراف المتهمة ابنة سيدة بورسعيد أمام النيابة العامة في آخر جلسة تحقيق، أنها حاولت إبعاد أشقائها عن مسرح الجريمة فاتصلت بهم وأبلغتهم أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من شخص مجهول أخبرها بوصول والدتها إلى مستشفى بورفؤاد فاقدة للوعي بعد أن أحضرها شاب أدعى أنها تعرضت لحالة إعياء وسقطت على الأرض في الشارع وقت عودتها من المستشفى إلى المنزل، وأن المتهمة لجأت إلى تلك الحيلة حتى يتسنى لها التخلص من جثمان والدتها وإلقائه في الشارع بمعاونة جارها لكن عودة والدها بشكل مفاجئ للمنزل حال دون تنفيذ مخططهما الإجرامي.

اعتراف ابنة سيدة بورسعيد بجريمتها

وخلال سماع أقوال الفتاة وحصار المباحث لها بأدلة الاتهام انهارت واعترفت بتفاصيل الجريمة بمعاونة جارها وأنها دبرت جريمة قتل والدتها سيدة بورسعيد وشاركها الطفل جارها، وألقت المباحث القبض على الطفل واعترف بتفاصيل الجريمة، وقررت النيابة حبسهما على ذمة التحقيقات وأحالهما النائب إلى الجنايات لمحاكمتهما.

عقوبة فتاة بورسعيد وشريكها

يقول الخبير القانوني باسر سيد أحمد المحامي بالنقض في حديثه لبوابة الوطن، إن عقوبة جريمة القتل العمد للمتهم البالغ تصل إلى الإعدام وفق قانون العقوبات، بينما عقوبة جريمة القتل العمد للطفل الذي يقل عمره عن 15 سنة هي السجن لمدة 15 سنة، حال استخدام المحكمة إلى الظرف المشدد، وبالتالي فإن شريك فتاة بورسعيد لن يحكم عليه بالإعدام، لأن عقوبته ضمن قانون الطفل.