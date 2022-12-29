التحريات: ابنة سيدة بورسعيد رفضت توسلات والدتها قبل قتلها

كشفت أوراق قضية سيدة بورسعيد «داليا الحوشي» 47 سنة، تفاصيل مثيرة في أسباب قتلها على يد ابنتها الكبرى «نورهان خليل» 21 سنة، إذ تبين من شهادة مجري التحريات، وهو الرائد محمد العراقي أمام النيابة العامة، أن المتهمة الرئيسية رفضت توسلات والدتها قبل موتها، إذ طلبت منها أن تتركها تعيش، وأنها لا تخبر والدها عن حقيقة ما بينها وبين جارها الطفل «حسين فهمي»، الذي لم يتجاوز 15 سنة، وأن المتهمة وشريكها، سددا لها عدة طعنات في الرقبة، حتى فقدت الوعي، وبعدها ألقيا عليها ماء مغلي للتأكد من وفاتها.

مزاعم كاذبة من ابنة سيدة بورسعيد

وفق نص تحقيقات النيابة في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بور فؤاد ثانى، المقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، أن ابنتها الكبرى نورهان، اتصلت بأفراد أسرتها بعد أن انتهت من قتل والدتها بمعاونة جارها، وأخبرتهم أنها تلقت مكالمة هاتفية من شخص مجهول في مستشفى بورفؤاد، أخبرها بوصول والدتها مصابة بحالة إعياء شديد، بعد أن سقطت مغشيًا عليها في حال سيرها بالشارع، وأن الزعم الكاذب للمتهمة كان بقصد أن تبعد أفراد أسرتها عن المنزل حتى تتمكن من التخلص من جثمان المجني عليها ونقله بمعاونة شريكها في الجريمة إلى الطريق العام لكنها فشلت.

خطة الجريمة قبل 72 ساعة من تنفيذها

تحريات المباحث في قضية سيدة بورسعيد، انتهت إلى تعمد قتلها من قبل ابنتها الكبرى التي أعدت خطة الجريمة قبل تنفيذها بقرابة 72 ساعة بالاتفاق مع جارها، وأنها عندما تأكدت من نوم والدتها تركت باب الشقة مفتوحًا واتصلت بجارها فحضر وكان معه أدوات الجريمة وهي مطرقة حديدية وقطعة خشب مثبت بها مسامير وقدمت له شريكته في الجريمة سكين المطبخ واستخدمه في تسدسد الطعنات في جسد المجني عليها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة في مشهد مروع.

14 يناير أولى جلسات محاكمة ابنة سيدة بورسعيد وشريكها

كانت محكمة الاستئناف في بورسعيد، أعلنت تحديد جلسة 14 يناير أولى جلسات محاكمة نورهان خليل ابنة سيدة يورسعيد أمام محكمة الجنايات، ومحاكمة شريكها في الجريمة أمام محكمة جنايات الطفل لأن عمره لم يتجاوز 15 سنة بتهمة القتل العمد، بعد أن أقامت النيابة أدلة الاتهام سواء من تقرير الطب الشرعي وفحص أدوات الجريمة من قبل الأدلة الجنائية ومعاينة مسرح الجريمة وأقوال المتهمة وشريكها وشرحهما لتفاصيل الجريمة.