علي الشرقاوي جامع القمامة وبطل كمال الأجسام: هدفي بطولة العالم «صور»

«اللي عنده عزيمة وهدف هيحقق حلمه».. بتلك الكلمات بدأ علي الشرقاوي، المعروف إعلاميا بـ«بطل كمال الأجسام وجامع القمامة»، حديثه، مؤكدا أن لديه إصرار على تحقيق حلمه بالحصول على بطولة العالم.

وذكر «الشرقاوي» لـ«الوطن»، إنه من صغره يعمل في جمع الكراتين والزجاج، باعتبارذلك مصدر رزقه الوحيد، مشيرا إلى أنه يفتخر بعمله وكسبه للقمة عيشه بالحلال «الشغل الحلال مش عيب، وجمع الكراتين أكل عيشي ومولود فيه».

6 ألقاب في كمال الأجسام

يقيم «الشرقاوي» في منطقة الجلاء بمدينة طنطا، وعمره 29 عاما، ويبدأ يوم عمله في جمع الكراتين والزجاجات البلاستك من الساعة 4 فجراً، وينتهي 12 ظهرا، ثم يتوجه عقب ذلك إلى التمرين في إحدى صالات الجيم بمدينة طنطا، حسبما يقول.

حصد «الشرقاوي» على ألقاب بطولات محلية على مستوى محافظة الغربية، ومراكز متقدمة في أكثر من بطولة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أنه قرر التمرين وممارسة رياضة كمال الأجسام وعمره 17 عاما، وحلمه أن يكون بطلا عالميا.

حصل «الشرقاوي» على 6 ألقاب، تتضمن المركزين الثالث والرابع في بطولتين لكأس مصر، ومركز ثان في بطولة الجمهورية لكمال الأجسام، والمركز السادس في بطولة الترقي عام 2018، وبطولتين محليتين على مستوى محافظة الغربية.

أكل عيشه ومصدر رزقه

رغم ظروفه الصعبة وعمله في جمع الكراتين والزجاجات البلاستيك، مصدر رزقه وأكل عيشه، إلا أن «الشرقاوي» لا يستطيع البعد عن التمرين بشكل يومي، لافتا إلى أنه سبق وابتعد عن التمرين لمدة 6 أشهر بسبب تعبه، وكانت أصعب فترة في حياته، «لو بطلت تمرين أتعب، جالى مرة جلطة في القلب، وقعدت 6 شهور بدون تمرين، وكانت فترة صعبة عليا، ولما خرجت من المستشفى تاني يوم رحت التمرين، وأتمنى تحقيق حلمي».

وأوضح «الشرقاوي»، أن رياضة كمال الأجسام تعتمد على النظام الغذائي الجيد، ورغم ظروفه المادية الصعبة التي يمر بها لكنه يتأقلم على وضعه، «كنت باكل كرتونة بيض في اليوم، دلوقتي بجيب سمكة، أو 4 بيضات.. رزقي يوم بيوم».