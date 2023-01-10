صديق جامع البلاستيك ببورسعيد: نفسيته محطمة بسبب انتشار الفيديو

قال خلف علي، صديق جامع البلاستيك ببورسعيد الذي تعرض للإهانة من بعض موظفي الحي، إن نفسيته محطمة بعد الواقعة، ونشر الواقعة على صفحات التواصل الاجتماعي.

جامع البلاستيك ببورسعيد انكسر أمام زوجته

وأكد «علي» أن جامع البلاستيك ببورسعيد انكسر أمام زوجته وأبنائه وأهل قريته، ولذلك فقد أغلق هاتفه المحمول ورفض التواصل مع أي شخص، مشيرًا إلى أن «الناس كلها زعلانه عليه، يرضي مين مسؤول يضربه ويهينه علشان عايز ياكل عيش بالحلال وهو رجل كبير في السن له أسرة ينفق عليها! وعلشان لقمة العيش لم يستطع أن يرد إهانته إلا بكلمة حسبي الله ونعم الوكيل».

وأوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن جامع البلاستيك ببورسعيد يبدأ عمله من 6 صباحا حتى 11 مساءً للبحث عن قطع البلاستيك والكرتون، ويقف على قدميه طزوال اليوم من أجل 80 أو 100 جنيه.

معاناة جامع البلاستيك

وأكد: «لو كان جامع البلاستيك ببورسعيد يملك المال ما كان يعمل في هذه المهنة التي نشقى فيها طول اليوم ونتعرض للإهانة، عملنا صديق للبيئة، ونتعرض للإصابات الصحية، وجروح في اليدين بسبب قطع الزجاج».

رسالة للمجتمع

وتابع: «ربنا أظهر حالة جامع البلاستيك ببورسعيد ليظهر عذابنا في العمل فليس أمامنا مهنة أخرى، وسيبونا في حالنا ناكل عيش، فنحن لا نعمل في الحرام».