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محمد صلاح ابن أسيوط يحصد المركز الأول في بطولة كمال الأجسام: «نفسي أحترف»

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يارا عصام ثابت
06:37 م | الثلاثاء 29 نوفمبر 2022
بطولة كمال الأجسام في أسيوط

بطولة كمال الأجسام في أسيوط

بالإرادة والعزيمة نجح ابن محافظة أسيوط محمد صلاح، صاحب الـ22 عاما، في الفرقة الرابعة بكلية الخدمة الاجتماعية أن يحجز لنفسه مكانا في التفوق الرياضي بالجامعات، وباسم كليته بعدما حصد المركز الأول في بطولة الجامعة بأسيوط.

بداية رحلته 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن رحلته مع رياضة كمال الأجسام بدأت منذ كان في الصف الثالث الثانوي، كان يحلم بدخول كلية متخصصة ولكن لم يوفق فقرر أن يكمل في مجال كمال الأجسام، وأصبح مدرب معتمد من الاتحاد المصري لكمال الأجسام. 

وتابع أنه حصل على 11 بطولة منطقة أسيوط في أبنوب مرتين و«مصل شو أسيوط» في ديروط الجامعات في طنطا والجمهورية في القاهرة وجامعة أسيوط لسنة 2021 والبحيرة، وحصد فيها على 3 مراكز في فئة الفيزيك وكمال الأجسام ناشئين وكبار وحاليا بطولة جامعه أسيوط، وحصد فيها على المركز الأول، ويستعد حاليا للمشاركة في بطوله الجامعات.

طموحاته ومثله الأعلى 

 

وأضاف: «نفسي أوصل لكارت احتراف وألعب بطولات خارج مصر وتكون شركات راعية لي لأن المجال ده صعب جدا في مصروفات الأكل والمكملات الغذائية ومثلي الأعلى، لاعب كلاسيك فيزيك واسمه بريون ونفسي أوصل مثله مستر أولمبياد كلاسيك فيزيك». 

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