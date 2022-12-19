أول مصرية تحكم في بطولة كمال الأجسام: فخورة بمشاركتي وكنت قد المسؤولية

قالت مرام سعيد، أول حكم دولية في مصر والوطن العربي، في كمال الأجسام واللياقة البدنية في مسابقة «البطولة الأفروعربية»، إنها تفتخر بكونها أول مصرية تحصل على اللقب، وتشارك كأول أفريقية في البطولة: «لم أكن أتوقع حجم منافسة الفتيات في البطولة ومنافستهن للشباب في ألعاب اللياقة البدنية، وافتخر بنفسي».

البطولة تابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام

وأوضحت «سعيد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» والمذاع على فضائية «dmc»، أن البطولة تابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقية البدنية، مضيفة: «تحديات اللياقة البدنية تتضمن 6 حركات وكل تمرين مخصص له وقت دقيقتين لتحقيق أعلى عدد ممكن من تكرار الحركة».

المرة الأولى التي تشارك فيها سيدات بالبطولة

وأشارت «مرام سعيد»، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها سيدات ببطولة تابعة للاتحاد الدولي لكمال الأجسام، متابعة: «ذاكرت كويس جدا قبل التحكيم لأن الحركات محددة جدا، وكنت مسؤولة عن مراقبة الحكام وممارسة الحركات من خلال اللاعبين، وهي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في مصر بمشاركة مختلف الفئات العمرية، والحمد لله كنت قد المسؤولية».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يومياً من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصراً، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات وهن، الأستاذة سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.