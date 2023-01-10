البترول: مباحثات مصرية سعودية لبحث التعاون المشترك بمجال التعدين والطاقة الخضراء

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية في اجتماع المائدة المستديرة لوزراء التعدين الذي عقد اليوم، في إطار مؤتمر التعدين الدولي الثاني الذي تنظمه المملكة العربية السعودية في عاصمتها الرياض خلال الفترة من 10 إلى 12 يناير .

وتناول اجتماع المائدة المستديرة الذي شارك فيه وزراء ومسؤولون من 60 دولة، التحديات التي تواجه قطاع التعدين في العالم، وفي مقدمتها النمو الكبير في الطلب على المعادن اللازمة لجهود الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، التي تُمثل هدفاً تم إقراره لأول مرة في اتفاقية باريس عام 2015، وتأكيده في القمة العالمية للمناخ التي عُقدت مؤخراً في مصر بمدينة شرم الشيخ.

تطوير قطاع التعدين

وفي هذا الإطار ناقش الاجتماع الوزاري عدة محاور فيما يتعلق بتطوير قطاع التعدين في المنطقة التعدينية الواعدة الممتدة من أفريقيا حتي غرب ووسط آسيا، من حيث قدرة المنطقة على تلبية الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية وعلى تطوير اقتصادياتها وممارسة أعمال التعدين بشكل مسؤول وفقاً لمعايير عالية من الأداء البيئي والاجتماعي وحوكمة قطاع التعدين، إلى جانب مناقشة فرص المشاركة والتعاون في تطوير استراتيجية عمل المعادن، وما ينتظره العالم من المنطقة في هذا الصدد، كما تم مناقشة سبل تنمية القوى البشرية في مجال التعدين، والقدرة على إتاحة التمويل والابتكار .

وأكد المشاركون أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين دولهم لتطوير سلاسل الإمداد للمعادن اللازمة للانتقال العالمي إلى الطاقة الخضراء.

مباحثات ثنائية لوزير البترول مع وزراء المملكة

وعلى جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول جلسة مباحثات مع بندر بن إبراهيم الخُريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية ورئيس اجتماع المائدة المستديرة لبحث سبل تنمية التعاون وتبادل الخبرات والممارسات في قطاع التعدين بين البلدين.

أكد «الملا» أن البلدين يتسمان بخصائص مشتركة تعدينيا وتزامنا في إطلاق تجربة تطوير وتحديث قطاع التعدين لدي كل منهما، لافتا إلى ما أحرزته التجربة المصرية من نجاحات على صعيد تطوير المناخ الاستثماري التعديني من خلال إجراءات إصلاحية مهمة على المستويين التشريعي والمالي، مشيراً إلى أبرز المشروعات والمزايدات التي تم طرحها للاستثمار في البحث عن الذهب والمعادن واستغلالهما في مصر.

السعودية ترحب بمشاركة مصر في مؤتمر التعدين الدولى

ورحب بندر الخُريف بمشاركة مصر في مؤتمر التعدين الدولي وحرصها على التواجد للعام الثاني على التوالي بعد مشاركتها في أولي نسخ المؤتمر العام الماضي، مؤكدًا حرص المملكة على تنمية التعاون المشترك مع مصر فى قطاع التعدين.

وأكد الوزيران أهمية المؤتمر ومخرجاته في تطوير صناعة التعدين بالمنطقة وتسليط الضوء على ما تشهده من تطور واستدامة في الممارسات لجذب أنظار المستثمرين إليها.

وعلى جانب آخر، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات ثنائية مع الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة السعودي، بمقر وزارة الطاقة السعودية، ناقشا خلالها فرص ومجالات التعاون بين البلدين في صناعة البترول والمساهمة في تحقيق الانتقال للطاقات الخضراء.

وقال الوزيران إن المباحثات تأتي استكمالا للمباحثات المثمرة التي عقداها في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي علي هامش قمة المناخ، والأوضاع الحالية في أسواق البترول والغاز ، وتبادل الرؤي ووجهات النظر والجهود العالمية من خلال تحالف «أوبك بلس» للحد من آثار وتداعيات العوامل والتحديات العالمية المختلفة على أسواق البترول لتحقيق التوازن والاستقرار.

وزير البترول والثروة المعدنية متحدثا رئيسياً في جلسات المؤتمر

يشارك المهندس طارق الملا، صباح غد الأربعاء كمتحدث رئيسي في جلسات المؤتمر حيث يشارك في جلسة بعنوان «دور الحكومات في جعل المنطقة وجهة استثمارية للإنتاج التعديني»، مع عدد من وزراء التعدين بعدد من دول العالم.