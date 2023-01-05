توقعات بارتفاع البترول عالميا 40% لتعوض خسائر الأيام الأولى من 2023

شهدت أسعار البترول العالمية انخفاضا وخسائر واضحة خلال بدء تعاملات العام الحالي 2023، مقارنة بأسعار العام الماضي 2022.

وقال بنك يو بي إس السويسري إنه يتوقع أن تواصل أسعار الطاقة ارتفاعها خلال عام 2023، خاصة مع تعافي الطلب في الصين والأسواق الناشئة، ورجح التقرير أن يحتل النفط الصدارة في أسواق الطاقة لعام 2023.

ووفق موقع "إنفيستينج"، يتوقع المحللون ارتفاع أسعار النفط في 2023، لعدة أسباب، في مقدّمتها إعادة فتح الصين أبوابها بعد الاغلاقات التي حدثت بسبب فيروس كورونا، متوقعين تجاوز الطلب على النفط مستويات عام 2019، وسيصل إلى مستويات قياسية في النصف الثاني من عام 2023.

توقعات عام 2023

واضاف محللو البنك أن أسواق آسيا الناشئة، بما في ذلك الهند، ستعود إلى دفع نمو الطلب على النفط في عام 2023.

وأشار المحللون إلى ضرورة ارتفاع الأسعار؛ لإبطاء نمو الطلب على النفط وتشجيع الاستثمار في عمليات الإنتاج الجديدة بالقطاع، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار من المستويات الحالية قرب الـ78 دولار بزيادة في حدود 40%.

توقّع محللو البنك تجاوز أسعار النفط الـ100 دولار للبرميل خلال الأشهر المقبلة، مع تداول خام برنت عند 110 دولارات للبرميل منتصف عام 2023 ونهايته، في حين ستصل أسعار خام غرب تكساس الوسيط إلى 107 دولارات للبرميل.

ويقول محلل السلع في بنك يو بي إس، جيوفاني ستانوفو، إن هناك ارتفاع في الطلب على النفط بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا، موضحا أن الطلب من أسواق الطاقة الناشئة، بقيادة الهند والشرق الأوسط، أسهم في انتعاش الطلب لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2022.