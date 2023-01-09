ارتفاع أسعار البترول عالميا خلال تعاملات اليوم

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، ارتفاع أسعار البترول العالمية اليوم، مع إعادة فتح الحدود في الصين بعد موجة من الإغلاق المتكرر، والتي تعد أكبر مستورد للخام في العالم، مما عزز توقعات نمو الطلب على الوقود وتعويض مخاوف الركود العالمى.

انتعاش الأسواق المالية بعد زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة

وأضافت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الزيادة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أدت إلى انتعاش الأسواق المالية وتراجع الدولار، مما يجعل السلع المقومة بالدولار في متناول المستثمرين من ذوي العملات الأخرى.

وارتفع خام برنت العالمي إلى أعلى مستويات الـ80 دولارا بعد التراجع قرب مستويات 78.4 دولارا، حيث ارتفع بحوالي 1.95% أو ما يعادل 1.45 دولار في البرميل.

الصين ثان أكبر مستهلك للنفط

وقالت تينا تنج، المحللة بسي إم سي ماركتس، في مذكرة لها، إنّ العقود الآجلة للبترول الخام شهدت أكبر خسائر أسبوعية لها منذ شهر، بسبب مخاوف الركود، لأن أسعار النفط ترتبط بشكل إيجابي بالتضخم منذ عام 2022 على الرغم من أن إعادة فتح الصين قد تمنع الانخفاض في المدى القريب.

وأضافت أن الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فتحت حدودها يوم السبت لأول مرة منذ ثلاث سنوات، مما عزز توقعات طلبها على وقود النقل.

ومن المتوقع أن يصل عدد الرحلات محليا إلى ملياري رحلة خلال موسم السنة القمرية الجديدة، أي ما يقرب من ضعف حركة العام الماضي، مستعيدة 70 % من مستويات عام 2019، كما تقول بكين.