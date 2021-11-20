هاني شاكر لـ ساويرس: لغة التهديد مقبلهاش ومش هنفسن من كزبرة وحنجرة.. وأحنا مش نقابة «دادات»

شن الفنان هاني شاكر هجوما شديدا على رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، بعد تصريحات الأخير، قائلًأ: «لغة التهديد دي أنا مقبلهاش من حد كبير ولا صغير، وأنا مش صغير، أنا كمان أحنا مش داخلين نهزأ بعض ونتطاول على بعض، وزي ما أنا مش عاجبه هو كمان مش عاجبني، واشمعنى المهرجان اللي عمله أنا معلقتش عليه، والفضيحة اللي اتعملت في الجونة محدش اتكلم عليها ليه، وأنا عن نفسي سكت، اللي مالوش في حاجة ميتكلمش فيها».

ورد هاني شاكر في تصريحات تلفزيونية، على اتهام ساويرس له بالغيرة من مطربي المهرجانات، قائلا: «أنا هنفسن من كزبرة وحنجرة.. هنفسن أزاي بإمارة إيه؟ يعني ولا هي تلاقيح كلام وخلاص، وتقليل من قيمة الناس المحترمة في البلد وخلاص، وكل واحد عايز يقول كلمتين يقولهم» مضيفًا: «أنا لا أقبل هذا الكلام».

ساويرس يتهم هاني شاكر بالغيرة من مطربي المهرجانات: مش عارف يعمل فلوس

اللي عايز يسمعهم يروح قنواتهم الخاصة

واستطرد نقيب الموسيقيين في تصريحاته: «اللي عايز يسمعهم موجودين في اليوتيوب وقنواتهم الخاصة مليانة ملايين لكن أحنا مالناش دعوة باليوتيوب والشغل برة مصر، وأحنا بنتكلم على نقابة المهن الموسيقية في مصر، أحنا بنحافظ على أعضائنا وحقوقنا وعلى تقاليدنا وعلى قيمنا وعلى القانون اللي اتنشأت عليه النقابة، مش أن أحنا فاتحين نقابة دادات، وبنقعد نأكل ده ونشرب ده وندي معاش لده»، منفعلًا «إيه الكلام الفارغ ده؟».

وعن موقف حمو بيكا وحسن شاكوش، أوضح هاني شاكر، «أنا مدتش حد تصاريح، أدينا حمو بيكا تصريح لحد ما يصحح أوضاعه، وشاكوش كان بالفعل صحح أوضاعه وكان امتحن ونجح وواخد تصريح سنوي، ولما طلع عمل اللي عمله على المسرح اتسحب الترخيص، وأنا لا يشرفني أن حد عندي في النقابة يطلع يقول الكلام اللي اتقال على المسرح».