وكيل «خطة النواب»: 6 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي لجهات حكومية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه بدءً من يوم الأحد المقبل، سوف تشهد لجنة الخطة والموازنة، عددا من الاجتماعات المهمة التي تناقش الحسابات الختامية لعدة جهات، موضحا أن الاجتماع الأول سيكون يوم 15 يناير لمناقشة ختامي موازنة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - للسنة المالية 2022/2021.

وقال «سالم»، إن الاجتماع الثاني في نفس اليوم، سيناقش ختامي موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2022/2021، أما الاجتماع الثالث والمزمع عقده يوم 16 يناير، سيناقش ختامي موازنة ديوان وزارة النقل - هيئة النقل العام بالقاهرة للسنة المالية 2022/2021، والرابع في نفس اليوم لمناقشة ختامي موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية 2022/2021.

أما الخامس يوم الثلاثاء 17 يناير، سيخصص لمناقشة ختامي موازنة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - الهيئة القومية للإنفاق للسنة المالية 2022/2021، ويشهد ذات اليوم الاجتماع السادس لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عبدالنظير، بشأن تخصيص قطعة أرض بمحافظة أسيوط لاقامة مبنى متكامل للقطاع الحكومي وصندوق التأمينات للقطاع العام والخاص.