«مستقبل وطن» سوهاج يكرم الفائزين بمسابقة أوائل الطلبة بحضور أمين الحزب وأعضاء النواب والشيوخ

شهد اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة سوهاج، والنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء محمود أبو سديرة، واللواء مجدي القاضي أعضاء مجلس الشيوخ، فعاليات الاحتفال الجماهيري الكبير الذي نظمته أمانة الحزب بطهطا، لتكريم طلاب المدارس الفائزة في مسابقة «أوائل الطلبة»، التي جرى تنظيمها بالتعاون مع إدارة طهطا التعليمية.

وجرت فعاليات الحفل، بحضور حسن فواد عباس نائبا عن النائب نشأت فؤاد عباس عضو مجلس النواب، والدكتور أحمد أبو دومة أمين مساعد الحزب، وصلاح درويش أمين المجالس المحلية، وعرفات بكر أمين العمل الجماهيري، ولوكاس القمص أمين الهيئات الاستشارية بحزب مستقبل وطن بسوهاج، وعدد كبير من قيادات وأعضاء الحزب ببندر ومركز طهطا وطما وجهينة.

كما حضر الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وعطا الميموني مدير عام التعليم بسوهاج، وأمين لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب، وأيمن أبوسداح مدير عام الاتصال السياسي بمديرية التربية والتعليم بسوهاج، والدكتور خالد يوسف مدير إدارة طهطا التعليمية، والدكتور محمد أحمد عبدالحميد مدير عام أوقاف طهطا، والقمص يوئيل زاخر وكيل مطرانية طهطا، وكل قيادات التعليم بطهطا، ومديري المدارس الفائزة في المسابقة، وجمع غفير من الشخصيات العامة بالمركز وأولياء الأمور.

تحقيق التواصل المجتمعي بين الحزب والمواطنين

وقال اللواء محمد مصطفى أمين الحزب بسوهاج، أن المسابقة جرى تنفيذها للعام الثاني على التوالي، بتوجيهات ورعاية من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، والنائب أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتأتي فى إطار الفعاليات والأنشطة الخدمية والثقافية المتنوعة، التي تنفذها أمانة الحزب في كل المجالات، سعيا للتحقيق التواصل المجتمعي بين الحزب والمواطنين من كل طوائف المجتمع.

وأضاف «مصطفى»، أن المسابقة تهدف إلى تعزيز قيم التفوق العلمي لدى أبنائنا الطلاب، وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وتنمية مهارات التواصل والقيادة والعمل بروح الفريق لدى أبنائنا الطلاب، وإكساب الطلاب مهارات التفكير الإبداعي وحل المشكلات، ما يكون له مردود إيجابي ومؤثر على مستوى الطلاب، والنهوض بالعملية التعليمية بشكل عام، مشيدا بجهود أمانة الحزب بمركز وبندر طهطا في تنظيم المسابقة، وتنظيمها الرائع لحفل الختام.

ووجه أمين الحزب بسوهاج، الشكر للنائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واللواء محمود أبوسديرة عضو مجلس الشيوخ، على رعايتهما ودعمهما للمسابقة، وحرصهما على تكريم الطلاب الفائزين وتكريم مشرفي التعليم المشاركين في تنظيم المسابقة.

كما وجه الشكر لمدير إدارة طهطا التعليمية، وقيادات الإدارة على تعاونهم مع أمانة الحزب في جميع المراحل التي مرت بها المسابقة، حتى تمام التصفيات، وكذلك شكر كلا من سامح شحاتة أمين الحزب بمركز طهطا، وعبدالكريم دهيس أمين الحزب ببندر طهطا، على الجهد المبذول في سبيل نجاح المسابقة، بدأ الحفل بتلاوة للقرآن الكريم والسلام الجمهوري، ثم كلمات لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومدير الإدارة التعليمية، وأمناء حزب مستقبل وطن بطهطا، وأمين مساعد المحافظة، والأمين العام ووكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

سالم يعزي في الراحل سيد موسى

وأرسل النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في كلمتة، برقية عزاء نيابة عن القيادات الحزبية والشعبية ونواب محافظة سوهاج للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن، في وفاة أحد شباب الحزب المتميزين الإعلامي سيد موسى، الذي توفى منذ أيام في حادث سير، خلال قيامة بمهمة حزبية.

وطلب سالم من الحضور، الوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، داعيا جميع الحضور بالشفاء العاجل للمصابين، ومنهم ابن طهطا القيادي الحزبي الشاب عمرو عماد العمرجي، وتخلل الحفل فقرات مختلفة من تلاميذ المدارس، التابعة للإدارة التعليمية بطهطا، وانتهى الحفل بتوزيع الجوائز والتقاط الصور التذكارية للمكرمين والحضور.