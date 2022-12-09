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النائب مصطفى سالم لـ محمد الباز: قانون الإجراءات الضريبية يستهدف مافيا التهرب العابر للقارات

كتب:

محمد أيمن سالم
10:34 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الإعلامي محمد الباز

الإعلامي محمد الباز

أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مقترح الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد بعيد تمامًا عن حسابات العملاء في البنوك.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم الجمعة، إن تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد يستهدف محاربة التهرب الضريبي من خلال التعاملات العابرة للقارات.

وأشار «سالم» إلى أن التعديل المقترح على القانون أحيل للمناقشة بمجلس النواب في 18 ديسمبر الجاري.

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