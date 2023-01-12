أسعار الخضروات في أسواق الجملة والتجزئة اليوم.. الطماطم بـ5جنيهات

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق المختلفة اليوم الخميس الموافق 12 يناير، وأعلنت وزارة الزراعة توفير كميات كبيرة من جميع أنواع الخضروات وضخ العديد منها.

ووفق جولة أجرتها «الوطن» في الأسواق صباح اليوم، شملت أسواق الجملة بالعبور، وسوق 6 أكتوبر، نرصد أسعار الخضروات اليوم.

أسعار الخضروات اليوم

جاءت أسعار الخضروات اليوم الخميس 12-1-2023، في سوق العبور كما يلي.

- سجل سعر كيلو بصل بين 3.5 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو بامية بين 16 و20 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو بذنجان الرومي بين 4 و5 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفلفل الحار بين 6 و9 جنيهات.

- سجل سعر كيلو خيار البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- كوسة بين 4.5 و6.6 جنيه.

- بطاطس بين 4 و7 جنيهات.

- بسلة بين 11 و15 جنيهًا.

- ثوم بين 7 و11 جنيهًا.

- ملوخية بين 3 و7 جنيهات

- فاصوليا بين 4 و8 جنيهات.

- بذنجان البلدي بين 4 و6 جنيهات.

- فلفل رومي بين 6 و10 جنيهات.

أسعار الخضروات في الأسواق المحلية

سجل سعر كيلو الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

بلغ سعر كيلو فلفل الألوان بين 25 و28 جنيهًا.

سجل سعر كيلو البسلة بين 15 و18 جنيهًا.

سجل سعر كيلو الجزر بين 8 و10 جنيهات.

كيلو البامية بين 20 و25 جنيهًا.

كيلو الخيار بين 10 و12 جنيهًا.

سجل سعر بصل بين 6 و10 جنيهات.

فيما تراوح سعر فلفل بين 8 و10 جنيهات.

كرنب تراوح سعره بين 6 و8 جنيهات.

قرنبيط بين 5 و7 جنيهات.

البطاطس تراوح سعرها بين 8 و12 جنيهًا.

كما تراوح سعر الطماطم بين 5 و8 جنيهات.