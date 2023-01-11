القاهرة تستضيف مؤتمر عالمي بعنوان «التمكين والإبداع المشترك».. غدا

تعقد الجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي، المؤتمر العالمي الخامس للجمعية المصرية للعلاجات الجماعية والإقليمي السادس للجمعية العالمية للعلاجات النفسية الجماعية غدًا الخميس، تحت عنوان" التمكين والإبداع المشترك" "Empowerment and Co-creation".

ويعقد المؤتمر تحت رعاية وتنظيم مؤسسة الرخاوي للتدريب والأبحاث العلمية، وقسم الطب النفسي بقصر العيني والجمعية المصرية للطب النفسي واتحاد الأطباء النفسيين العرب، وجمعية الطب النفسي التطوري والعمل الجماعي ومجلس الأخصائيين النفسيين التنظيمي لإقليم أبروزو بإيطاليا، والجمعية الدولية للعلاج المرتكز على المشاعر.

أكبر مدرسي وممتهني مهنة العلاج النفسي

من جانبها قالت الدكتورة مني الرخاوي أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة ,رئيس مؤسسة الرخاوى للتدريب والأبحاث العلمية، إن هذا المحفل العلمي ساهم في وضع مصر بمكانة متميزة بين بلدان العالم في المجال، على مدار سنوات عمل في المنهجيات العلاجية التابعة للصحة النفسية، ومنهجيات العمل الجماعي التي تنهض بالمؤسسات أو الإدارات والأطفال والمساندة، وكذلك زيادة الوعي بأهمية قدرتنا على العمل الجيد، كذلك يضيف المؤتمر منهجيات جديدة للعلاجات الجماعية والعمل الجماعي من مختلف العالم، حيث يشارك في المؤتمر أكبر مُدرسي وممتهني مهنة العلاج النفسي والعلاج النفسي والأسري والتعامل مع المراهقين وكبار السن والأزمات وغيرهم.

أربعين ندوة وورشة عمل

وتابعت: «يتضمن المؤتمر أكثر من أربعين ندوة وورشة عمل وأوراق علمية لأكثر من ثمانين من ذوي الخبرة والباحثين في المجال، القادمين من مصر و23 دولة من مختلف دول العالم.

وأوضحت أن حفل الافتتاح يتضمن عرض فيلم الافتتاح وفيلم آخر عن الأستاذ الدكتور يحيى الرخاوي، بالإضافة إلى تكريم مؤسستين تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي وهي مؤسسة بنات الغد، ومؤسسة وطنية لتنمية وتطوير دور الأيتام، وتكريم بعض رواد العلاج النفسي في مصر والعالم.