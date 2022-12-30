10 توجيهات من التعليم العالي للجامعات الأهلية.. تأهيل الخريجين ودعم البحث العلمي

حدد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، 10 توجيهات مهمة لرؤساء الجامعات الأهلية في مصر، خلال اجتماعه معهم اليوم، مؤكدا أن هذه النوعية من الجامعات لا تهدف إلى تحقيق الربح، وإنما يُعاد ضخ المصروفات الطلابية لاستخدامها في أعمال الصيانة وتحديث المعامل وتطوير المنظومة التعليمية، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وهي تعمل وفقًا لأحدث النُظم العالمية، وبما يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية.

توجيهات وزير التعليم العالي لرؤساء الجامعات الأهلية في مصر

- العمل على تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.

- إعداد بنية مناسبة للبحث العلمي تُسهم في مواجهة تحديات خطط التنمية في مصر.

- أهمية استمرار تطوير العملية التعليمية بالجامعات المصرية.

- عقد شراكات مع جامعات أجنبية مرموقة.

- ضرورة الانتهاء من كافة التجهيزات النهائية بالجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية.

- الاستعداد على قدم وساق للعمل بكامل طاقاتها اعتبارًا من العام الدراسي الجديد.

- ضرورة الانتهاء من اللوائح الدراسية الخاصة بالبرامج المتبقية بالجامعات الأهلية وبرامجها الدراسية خلال 6 أشهر.

- أهمية متابعة رؤساء الجامعات الأهلية أو من ينوب عنهم، لأعمال الانتهاء من الانشاءات والتجهيزات بالجامعات الأهلية.

- أهمية توفير التمويل اللازم لإنشاء تلك الجامعات، ودعمها في استثمار مواردها.

- وضع الخطط الاستثمارية وفقًا لأهدافها الأساسية.

أسماء الجامعات الأهلية الحالية

- جامعة أسيوط الأهلية.

- جامعة المنصورة الأهلية.

- جامعة بني سويف الأهلية.

- جامعة الإسكندرية الأهلية.

- جامعة حلوان الأهلية.

- جامعة الزقازيق الأهلية.

- جامعة بنها الأهلية.

- جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

- جامعة الوادي الجديد الأهلية.

- جامعة المنوفية الأهلية.

- جامعة المنيا الأهلية.

- جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة رانيا مسعد، منسق برنامج «التصميم الداخلى والبيئى» بجامعة حلوان الأهلية، إن مواصفات خريج الجامعة وعلى وجه التحديد برنامج التصميم الداخلي تتمثل في مواكبة التطورات الجديدة في إعادة استخدام تصميم المباني القائمة، وتلبية احتياجات سوق العمل والتكيف مع متطلبات القرن الحادي والعشرين في مجال التصميم الداخلى البيئي بجميع عناصره وبما يتوافق مع المعايير البيئية في التصميم.

وأضافت الدكتورة رانيا مسعد لـ«الوطن»، أن البرنامج يخرج أجيال قادرة على إبتكار تصميمات مختلفة تتنوع حسب الوظيفة وظروف المكان وتنفيذ المشروعات الخاصة بالتصميم الداخلى بجميع عناصره بما يتوافق مع إتجاه الإستدامة البيئية والمعايير البيئية العالمية، والنقد والعمل في فريق البحث لتحديد سياقات التصميم الشامل للتصميم الداخلى وبجميع عناصره بما يتوافق مع الإتجاه البيئي في التصميم.

من جانبها، أكد الدكتور محمد سعيد، المشرع على برامج كلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية لـ«الوطن»، إن الجامعة حريصة على توفير العديد من التدريبات المكثفة للطلاب في المصانع لصقل مهاراتهم ومواهبهم وتأهيلهم لسوق العمل.