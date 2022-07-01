مدينة الأبحاث العلمية تُنظم مُلتقى الشباب العربي لريادة الأعمال 

نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب، مُلتقى الشباب العربي لريادة الأعمال في نسخته الثالثة، بالتعاون مع جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، برعاية خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 1 يوليو 2022، بمقر المدينة.

جاء ذلك بحضور الدكتور منى عبداللطيف مدير المدينة، والدكتور سوزيت الريدي رئيس جمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، والدكتور محمد عامر المدير التنفيذي لصندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، ونُخبة من رؤساء المراكز والمعاهد البحثية، والجامعات، ورجال الصناعة، والساده عمداء المعاهد البحثية وأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بالمدينة.

الملتقى لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية

وأشارت الدكتور منى عبداللطيف إلى أن المُلتقى أقيم ضمن توجه المدينة لدعم وتطوير المشروعات البحثية التطبيقية، وزيادة فرص التمويل، واحتضان الأفكار الريادية لشباب الباحثين، والتواصل مع رواد الأعمال، ومشاركة الأفكار؛ بغرض تمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء أعمال ريادية، و الانخراط فى المجتمع، وتطوير المهارات اللازمة للنجاح كرواد أعمال من خلال تقديم فرص للتواصل والتعلم، وتطوير الخبرات المهنية المتعلقة بمجال ريادة الأعمال.

محاضرات للأكاديميين والخبارء في مجال ريادة الأعمال

وتضمن المُلتقى جلسات نقاشية تخللها محاضرات للأكاديميين والخبراء فى مجال ريادة الأعمال من خلال العديد من المحاور، منها: أهمية الابتكار وريادة الأعمال فى تحقيق التنمية المستدامة 2030، العلاقة بين الابتكار وتوطين الصناعة، التحول الرقمي وريادة الأعمال، بيئة ريادة الأعمال وتأثيرها على نمو الشركات الناشئة، التسويق والذكاء الاصطناعي، ورأس المال المخاطر ودوره فى تمويل الشركات الناشئة، بالإضافة إلى عرض تجارب ناجحة في مصر وعدد من الدول العربية.

ورش عمل لعرض أفكار الشباب

وخلال فعاليات الملتقى، تم عقد ورش عمل لعرض أفكار الشباب، كما تم تنظيم مسابقة لاختيار أحسن المشروعات الناشئة لتشجيع الشباب على إنشاء أعمال ريادية، وفى ختام ورش العمل تم الإعلان عن أسماء الفائزين فى المسابقة وتسليمهم الجوائز وشهادات التقدير.

وعلى هامش الملتقى، تم إبرام 2 بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية وجمعية التنمية الاقتصادية وريادة الأعمال، وأكاديمية إبداع للاستشارات والتدريب.