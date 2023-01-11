البيت الأبيض: لا دليل على هجوم إلكتروني وراء تعطل حركة الطيران

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، في بيان لها، قبل قليل، تعليقا على توقف رحلات الطيران الداخلية الأمريكية، إنه لا يوجد دليل على هجوم إلكتروني في هذه المرحلة، لكن الرئيس بايدن وجه وزارة النقل بإجراء تحقيق كامل في الأسباب

وقال كبير موظفي البيت الأبيض رون كلاين، إن بايدن وجه وزارة النقل إدارة الطيران الفيدرالية، بضرورة استعادة النظام بسرعة وأمان، ولتحديد الأسباب مضيفًا أن بيت بوتيجيغ، وزير النقل الأمريكي، سيتحدث إلى بايدن في وقت لاحق من هذا الصباح وفقا لشبكة «سي إن إن».

وقبل قليل، وجهت إدارة الطيران الفيدرالي في الولايات المتحدة، بإيقاف جميع الرحلات الداخلية حتى الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت الشرقي «الثانية بتوقيت جرينتش»، وذلك للتحقق من سلامة معلومات الطيران والسلامة، بعد عطل تقني أصاب نظام إدارة الطيران الفيدرالي «FAA»، الذي يزود الطيارين بالإشعارات التي يحتاجون لقراءتها قبل الطيران.