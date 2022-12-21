البيت الأبيض: طائرة عسكرية رافقت رحلة الرئيس الأوكراني إلى واشنطن

قال البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية إن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، ونظيره الأوكراني فولديمير زيلينسكي سيناقشان السلام في الدولة وكيفية تحقيقه.

طائرة عسكرية ترافق الرئيس الأوكراني

وأضاف البيت الأبيض في بيان صادر، نقلته قناة «العربية» الإخبارية السعودية، أن طائرة عسكرية أمريكية رافقت رحلة زيلينسكي إلى واشنطن.

أول رحلة خارجية لـ زيلينسكي

وتعد رحلة زيلينسكي التي يقوم بها الرئيس الأوكراني، الأولى منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي، عقب إعلان أقاليم أوكرانيا الانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها لدعم هذه الأقاليم.

مساعدات تنتظر أوكرانيا

ويتهيأ الكونجرس الأمريكي من أجل إقرار مشروع الميزانية العامة للدولة التي ستتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا، قيمتها 44.9 مليار دولار.