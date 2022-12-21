البيت الأبيض يزود أوكرانيا بأنظمة «باتريوت» بعد زيارة «زيلينسكي»

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه في طريقه إلى واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن خلال ساعات، في أول رحلة خارجية له منذ بداية الأزمة بين بلاده وروسيا في فبراير الماضي.

وكتب «زيلينسكي»، على تويتر: «في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز المرونة والقدرات الدفاعية لأوكرانيا»، وفي المقابل، أكد البيت الأبيض الرحلة، وقال إن الولايات المتحدة تنوي تزويد أوكرانيا ببطاريات صواريخ باتريوت، ما سيزيد بشكل كبير من قدرة الدفاع الجوي للبلاد، وذلك بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، التي أضافت أنه من المقرر أن يلقي زيلينسكي خطابا أمام الكونجرس وسيعقد عددًا من الاجتماعات.

ماذا تعني صواريخ باتريوت الأمريكية بالنسبة لأوكرانيا.

وقبل زيارة زيلينسكي، أكد البيت الأبيض حزمة مساعدات أمنية جديدة بقيمة ملياري دولار لأوكرانيا، تشمل «باتريوت»، بما يساعد أوكرانيا على حماية بنيتها التحتية، وهو الطلب الذي طالما طالب المسؤولون الأوكرانيون الغرب، من أجل توفير أنظمة دفاع جوي أكثر قوة.

التدريب على استخدام باتريوت في دولة ثالثة

وقال البيت الأبيض إنه سيدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام نظام باتريوت في دولة ثالثة، وأن هذا سيستغرق بعض الوقت، ويجري العمل حاليًا أيضًا في الولايات المتحدة على دفع فاتورة من شأنها أن تمنح أوكرانيا أكثر من 40 مليار دولار في شكل تمويل إضافي مع اقتراب عام 2023، وفيما يتعلق بالإنفاق الإجمالي على الدعم العسكري المباشر منذ بداية الصراع، التزمت الولايات المتحدة أكثر بكثير من أي دولة أخرى، ويقول الرئيس زيلينسكي إن التكلفة الشهرية للدفاع عن أوكرانيا كانت 5 مليارات دولار.

وتأتي زيارته لواشنطن بعد يوم من قيام الرئيس الأوكراني بزيارة غير معلنة لمدينة باخموت على خط المواجهة، حيث خاضت القوات الأوكرانية والروسية معركة شرسة استمرت لأشهر، وأعلنت الرئاسة لقاء زيلينسكي بالجنود وسلم مكافآت لهم، وكانت الزيارة استعراضًا مهمًا للتحدي، وإظهارًا لدعم القوات الأوكرانية المشاركة في أحد أشرس المعارك خلال الأسابيع الأخيرة.