بعد قرار «المركزي».. كم يدفع البنك الأهلي على حساب التوفير؟

أعلن البنك المركزي المصري، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، في نهاية ديسمبر الماضي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لـ16.25% و17.25% على الترتيب ذاته، بواقع 300 نقطة أساس، وبدأ البنك الأهلي المصري – أكبر البنوك في مصر - في زيادة أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالجنيه المصري اعتبارا من يناير 2023.

جدول أسعار الفائدة على حسابات التوفير

وبحسب جدول أسعار الفائدة في البنك الأهلي المصري على حساب التوفير، يصرف البنك لحساب التوفير بالجنيه المصري على المبالغ من 3001 جنيه إلى 5 آلاف جنيه 5.00% سنويا بعائد يصرف شهريا، و5.05% ربع سنوي، و5.10 نص سنوي، و5.20 سنوي، فيما يوفر للمبلغ من 50001 إلى 100 ألف جنيه، عائد شهري 6.00% وربع سنوي 6.05، ونص سنوي 6.10، و6.20 سنويا.

أما من 100001 إلى 500 ألف جنيه، يصل إلى 6.25% عائد شهري و6.35% ربع سنوي، و6.40 نص سنوي و6,50 سنوي، وبالنسبة للشهادة من 500001 إلى 1.5 مليون جنيه عائد شهري 6.50% وربع سنوي 6.60%، ونص سنوي 6.75، وسنوي 7.00.

طرح شهادتي الـ22.5% و25%

وطرح البنك الأهلي المصري، الأسبوع الماضي، شهادتي «البلاتينية» ذات عائد مرتفع، بسعر فائدة 22.5%، بعائد يصرف شهريا، و25% بعائد يصرف سنويا، لمدة عام، بالتزامن مع طرح بنك مصر شهادتين بالعائد ذاته تعرفان باسم «شهادة طلعت حرب».