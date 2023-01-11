كم يدفع بنك مصر على حسابات التوفير اعتبارا من يناير؟.. قائمة الأسعار

يتساءل البعض على حساب التوفير المنجز في بنك مصر، والعائد الشهري الذي يصرفه للعملاء، الذي بدأ اعتبارا من 4 يناير 2023، بأسعار الفائدة الجديدة، تزامنا مع إصدار شهادتي الـ25% سنويا والـ22.5% شهريا، وهو ما نرصده في السطور التالية.

بحسب جدول أسعار الفائدة الجديد في بنك مصر، يحصل أصحاب حساب التوفير المنجز، على العائد الشهري؛ إذ أن من يعمل على إيداع 3 آلاف جنيه حتى 5 آلاف جنيه يكون العائد 4.00% شهريا، وأكثر من 5 آلاف جنيه حتى 50 ألف جنيه جنيه يوفر عائد شهري 4.25%، أما الأكثر من 50 ألف جنيه حتى 200 ألف جنيه يصل إلى 4.75%.

حساب التوفير المنجز

ويمكن لصاحب الوديعة 100 ألف جنيه الحصول على عائد شهري 4 آلاف جنيه على السنة، بواقع 300 جنيه كل شهر؛ إذ أن الحد الأدنى لفتح الحساب يكون 100 جنيه، والأدنى لاحتساب العائد 3 آلاف جنيه والحد الأقصى لاحتساب العائد 200 ألف جنيه.

حساب توفير الممكن لذوي الإمكانيات المتميزة

أما حساب توفيرالممكن لذوي الإمكانيات المتميزة بداية من 500 جنيه وأكثر يصل العائد الشهري إلى 7.25%، والحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 500 جنيه.

يُذكر أنَّ بنكي الأهلي المصري ومصر أصدرا شهادات جديدة، لمدة عام واحد فقط، بعائد سنوي يصل إلى 25% وشهري 22.5%.