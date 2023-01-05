بعائد 25%.. تفاصيل ومميزات شراء الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي

طرح بنكا الأهلي المصري ومصر، شهادات ادخارية جديدة مدتها عام واحد بفائدة 25% تُصرف بنهاية المدة، وأخرى 22.5% تصرف شهريًا.

وترصد «الوطن» من خلال هذه السطور مميزات تفاصيل شراء شهادة الادخار البلاتينة السنوية، بعائد 25% التي يقدمها البنك الأهلي المصري لعملائه، وفقًا لموقع البنك.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- مدة الشهادة: عام واحد.

- سعر العائد على الشهادة: 22.5% يصرف شهريًا و25% يصرف بنهاية مدة الشهادة.

- نوع العائد:

ثابت طوال مدة الشهادة

بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

-الاقتراض:

يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي فرع.

يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

الاسترداد:

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء.

- يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك، وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

قرار البنك المركزي الأخير

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها تجديد سعر الفائدة، الخميس الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25%، 17.25% و16.75%، على الترتيب، وجرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.