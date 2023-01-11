شركة هندية تفرض غرامة 34 ألف جنيه على أي موظف يتصل بزميله وقت الإجازة

يفكر الموظفون دائمًا في قضاء فترة الإجازة الأسبوعية والسنوية بعيدًا عن ضغط العمل ومشاكله، ولا يحب أن يتصل عليهم زملاؤهم في العمل، ما دفع إحدى الشركات الهندية لفرض غرامة 1200 دولار، أي ما يعادل 34 ألف جنيه مصري، على أي موظف يتصل بآخر خلال فترة إجازته، حتى تمنح موظفيها راحة كاملة، بحسب موقع «دراجر ريبورتس».

بافيت شيث، مدير الشركة والشريك المؤسس، أكد أنه من حق الموظف ألا يزعجه أحد خلال فترة إجازته والتي يقضيها بعيدًا عن أي مشاكل أو ضغوطات، وخلال لقاء المؤسس في حوار تلفزيوني قال: «على الأقل مرة في السنة لمدة أسبوع واحد يجب أن يخرج الموظف من جو العمل».

المدير أعلن أن الإزعاج للموظف ليس فقط بالمكالمات الهاتفية، ولكن يشمل أيضا البريد الإلكتروني، موضحًا: «ذلك يساعد الشركة على التأكد من أنها لا تعتمد على شخص معين في العمل، أي الموظفون يتواصلون مع زملائهم في الإجازة ويتحدثون معهم في أمور العمل كي يساعدونهم».

إجازة دون مكالمات عمل.. إنتاج أكبر

وأعلنت الشركة في بيان أن إجازة أي موظف ستسمر دون إتصال بالموظف أو إرسال أي رسائل له تعطي للموظفين قدرًا أكبر من الاسترخاء وإعادة تجهيز طاقاتهم والعودة إلى العمل بنشاط أكبر كي يساهموا في قوة الشركة وصعودها: «يمكن لرسائل العمل خلال الإجازة أن تفسد وقت الاسترخاء الذي يبحث عنه الموظف للعودة بقوة أكبر».