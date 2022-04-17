 خطوات تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين للتدريب

يبحث الكثير من المعلمين عبر مؤشر البحث جوجل عن خطوات تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين لتدريب معلمي الصفوف الأولى على منصة التدريب والتطوير المهني الإلكتروني لجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المعلمين المستهدفين للتدريب على منصة التدريب والتطوير المهني، بسرعة تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين، للبدء في التدريب.

تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين في خطوات

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية خطوات تفعيل البريد الإلكتروني الموحد للمعلمين وهي كالتالي:-

- الدخول على الحساب المدرسي الموحد للخدمات الإلكترونية.

- يضغط المعلم على حساب المعلم.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمعلم والكود السري له.

- سوف تظهر للمعلم عده خيارات على المعلم أن يختار منها المربع الفارغ المكتوب أمامه «أنا لست روبوت».

- الضغط على أيقونة التحقق من البيانات.

- التأكّد من صحة البيانات الشخصية للمعلم.

- كتابة البريد الاحتياطي له في الخانة المخصصة للكتابة، وبعد ذلك يظهر الموقع كلمة السر الخاصة به.

جلسات التدريب لمعلمي الصفوف الأولى على المنصة الإلكترونية

وقالت وزارة التربية والتعليم إنَّه سيتمّ عقد جلسة غداً الاثنين 18 أبريل باسم استخدام الدفتر الإلكتروني OneNote (المدة الزمنية ساعتين) التي تستهدف تفعيل class Notebook مع الطلاب وإدراج مصادر داعمة كمراجعات.

- كيفية استخدام تطبيق Class Notebook لإنشاء دفتر إلكتروني.

- كيفية إدراج قصص واستخدام القارئ الشامل.

- كيفية استخدام أداة Math Tool.

- كيفية إرسال واجب على Class Notebook.

كما سيتمّ عقد جلسة يوم الأربعاء 20 أبريل بعنوان كيفية استخدام sway لتحويل الكتب بصورة إلكترونية (المدة الزمنية ساعتين) وهي كالتالي:-

- كيفية إنشاء sway.

- كيفية إضافة الصور والفيديو وvirtual lab.

- كيفية مشاركة الـsway كرابط.

- التعرف على تطبيق insight.