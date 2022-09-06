500 طوق فسفوري للجمال للحد من الحوادث في جنوب سيناء.. غرامة مالية للمخالفين

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تركيب 500 طوق فسفوري للجمال للحد من الحوادث، وقال «فودة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة شهدت وقوع حوادث سير على عدد من الطرق بسبب سير الجمال وظهورها بشكل مفاجئ أمام قائدي السيارات.

تركيب أول 500 طوق للجمال الموجودة في قرية الوادي

وتابع محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تركيب أول 500 طوق للجمال الموجودة في قرية الوادي التابعة لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن الأطواق الجديدة التي جرى تركيبها اليوم مُحكمة ولا تستطيع الجمال قطعها وتتحمل أشعة الشمس وتحركات الإبل في الصحاري، وتوضع على عنق الجمال وهناك علامات فسفورية على فخذ الإبل حتى يتمكن المسافرون من رصدها عن بعد.

وقال خالد فودة، إن إجمالي عدد الجمال في محافظة جنوب سيناء بلغ 1049 جملًا طبقًا لمديرية الطب البيطري بالمحافظة.

تنبيه السائقين على الطرقات

وأوضح اللواء خالد فودة أن المحافظة تستعد لاستضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل، بالتالي زيادة حركة السير على كل الطرق والمحاور وتخشى المحافظة ظهور الجمال فجأة أمام قائدي المركبات والتسبب في وقوع حوادث متفرقة.

وقال «فودة» إنه عقد اجتماع موسعاً الشهر الماضي بحضور اللواء حسن فخري مدير إدارة المرور، والدكتورة رحاب الجوهري مديرة الطب البيطري بالمحافظة لوضع حل لأزمة انتشار الجمال على الطرقات وتسببها في وقع حوادث.

وأوضح أنه تقرر تركيب أطواق فسفورية في عنق الجمال تستخدم كمنبه لتحذير قائدي المركبات أثناء القيادة في الليل.

غرامة مالية على المخالفين

وشدد اللواء خالد فودة على معاقبة كل من لديه جمل يسير علي الطريق للرعي بدون طوق فسفوري بمبلغ مالي قدره 10 آلاف جنيه، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة من المحافظة والمرور والطب البيطري، لوضع أطواق فسفورية على الجمال لتنبيه سائقي السيارات من خلال الضوء الذي تصدره ليلًا إلى عبور الجمال أمامه، بهدف القضاء على ظاهرة تكرار الحوادث ليلا بسبب الجمال.

وقام فوزي همام مفوض المحافظ للمحليات بحضور وقائع تركيب 500 طوق فسفوري للجمال في قرية الوادي.