إبراهيم عبدالمجيد في حديث الأربعاء بمركز الإبداع الفني

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، صالون ثقافي جديد بعنوان «حديث الأربعاء»، يستضيف خلاله الكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد لمناقشة مجمل أعماله، ويناقشه خلال الندوة، الدكتور يسري عبدالله أستاذ النقد الأدبي، والشاعر جمال القصاص، في السادسة مساء الأربعاء 18 يناير، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

وإبراهيم عبدالمجيد كاتب وقاص وروائي، صدر له ما يزيد على 20 رواية، و6 مجموعات قصصية، و11 كتابا مختلفا، وترجم كثير من أعماله للغات الأجنبية.

نشر أول رواياته في عام 1979، بعنوان «في الصيف السابع والستين»، وتابع إنتاجه الروائي والنقدي في الثامنينات والتسعينات، برواية «بيت الياسمين»، عام 1986، ثم نشر روايته الشهيرة «لا أحد ينام في الإسكندرية»، عام 1996، و«في كل أسبوع يوم جمعة»، عام 2012، إلى جانب رواية «الهروب من الذاكرة»، عام 2021.

حصل على العديد من التكريمات من مصر وخارجها، وكان أحدثها جائزة النيل في الآداب من وزارة الثقافة المصرية عام 2022.