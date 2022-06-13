إبراهيم عبدالمجيد يعلن إصدار أعماله القصصية الكاملة بعد فوزه بـ«النيل»

بعد أيام قليلة من حصوله على جائزة النيل في الآداب، أعلن الروائي إبراهيم عبدالمجيد، صدور أعماله القصصية الكاملة، تحت عنوان «أشجار السراب».

ونشر إبراهيم عبدالمجيد صورة غلاف الطبعة المرتقبة، وعلق عليها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أول الغيث.. طبعة جديدة قريبا من كل قصصي القصيرة التي نشرت من قبل مضافا إليها الجديد وما لم ينشر بسبب النسيان أو عدم عثوري عليه وقتها في الطبعة السابقة.. تصميم الغلاف للفنان هاني صالح».

جائزة النيل في الآداب

وكان الروائي والكاتب إبراهيم عبدالمجيد، حصل على جائزة النيل في الآداب، والتي أعلنتها الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي أمين المجلس الأعلى للثقافة، عقب الاجتماع السنوي الـ 67 للمجلس الأعلى للثقافة يوم الثلاثاء الماضي.

إبراهيم عبدالمجيد.. رحلة عطاء

ولد الكاتب إبراهيم عبد المجيد في الإسكندرية عام 1946 وتخرج من كلية الآداب قسم الفلسفة من جامعة الإسكندرية، ويعيش في القاهرة منذ عام 1974، وأصدر نحو 20 رواية، فضلا عن العديد من الأعمال القصصية والكتب.

ومن أبين أعماله الروائية: «لا أحد ينام في الإسكندرية، عتبات البهجة، بيت الياسمين، السايكلوب، العابرة، الإسكندرية في غيمة، في كل أسبوع يوم جمعة، ثلاثية الهروب من الذاكرة»، ومن بين أعماله القصصية: «مشاهد صغيرة حول سور كبير، الشجرة والعصافير، إغلاق النوافذ، سفن قديمة، حكايات ساعة الإفطار».

كما أصدر العديد من الكتب من بينها «أين تذهب طيور المحيط»، ومن أدب الرحلات، «أيام التحرير- سيرة أيام ثورة يناير، الأيام الحلوة فقط - سيرة مع الأدباء».

وحصل إبراهيم عبد المجيد على عدد من الجوائز من بينها: «جائزة نجيب محفوظ للرواية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن رواية البلدة الأخرى، عام 1996م.، جائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب لأحسن رواية عن رواية لا أحد ينام في الإسكندرية عام 1996م، جائزة الدولة للتفوق في الآداب عام 2004م، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب من المجلس الأعلى للثقافة عام 2007».