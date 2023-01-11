انطلاق فعاليات المؤتمر الثاني للإعلام العربي بمشاركة مصر.. الجمعة

تشارك مصر والعديد من الدول العربية في المؤتمر الثاني للإعلام العربي الذي تنطلق فعالياته بعد غد الجمعة تحت عنوان «الهيمنة الرقمية العالمية وسبل مجابهتها عربيًا» بتونس، وينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية، ويستمر لمدة يومين.

وقال المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، عبد الرحيم سليمان، خلال ندوة نظمها الاتحاد للإعلان عن تفاصيل المؤتمر، إنه سيناقش كافة المحاور المرتبطة بالموضوع الرئيسي خاصة سبل المجابهة العربية الموحدة للهيمنة الرقمية العالمية، وسيعلن المؤتمر توصيات ترفع إلى القمة العربية المقبلة.

المحاور الرئيسية للمؤتمر

وأكد عبد الرحيم سليمان، أهمية موضوع المؤتمر وتأثير الهيمنة الرقمية العالمية الكبير على منطقتنا العربية، منوهًا بأن هذا التأثير يلقي بصداه على كافة القطاعات ومنها الإعلام ولابد من وجود آليات فعالة لمواجهة تلك الهيمنة التي تمثل خطورة خاصة على النشء والأطفال.

وأضاف: «أن المحاور الأساسية للدورة الثانية للمؤتمر تتمثل في المجال الثقافي والإعلامي والاجتماعي الذي يعد جانبًا هامًا، ومجال حماية المعطيات الشخصية والأمن السيبراني، كما سيتم استعراض جهود الدول العربية والتجارب الدولية الرائدة في هذا الصدد».

حضور من ممثلين من الإعلام العربي والمصري

ويحضر فعاليات المؤتمر عدد من الوزراء العرب بمجالات الإعلام وتكنولوجيات الاتصال والثقافة وممثلي جامعة الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات الإذاعية، والتلفزيونية الإقليمية وشركات الإعلام الرقمية العالمية والخبراء العرب والدوليين بمجالات الإعلام والاقتصاد وعلم الاجتماع.